lpankkhjard

Состояние здоровья современного человека

Я вас прекрасно понимаю, я тоже предпочитаю знать, и я также вижу много симптомов дома.

Я в ужасе, но я постепенно привыкаю к этой идее.

Я жду звонка от врача по поводу программы enroll-hd, когда она может принять меня на исследование.

Я хотел бы иметь это со мной уже.

Я напишу вам только то, что она сказала мне по телефону, чтобы успокоить меня - у вас есть 50% -ый шанс, так что ничего еще не решено и перестаньте тупо читать в Интернете :) Я жду результатов исследования, посмотрим, увижу ли я симптомы ...

да.

Трепетание тела, падение в стену или тряска заставляет меня задуматься ...

так ли это? Но я также знаю, что восприятие этих вещей появилось с момента появления информации о болезни моей матери.

У нас 50% шанс на здоровье http://ladyflux.ru/poleznye-svoystva-tibetskogo-molochn/.

Когда я не думаю о HD, мое тело успокаивается, когда я начинаю думать, я вижу много.

Пусть результаты исключают болезнь и симптомы исчезают.

Но даже если болезнь подтверждена, это не значит, что она уже есть, нервы делают свое дело.

Кроме того, сегодня я чувствую себя ужасно, у меня чудовищное головокружение, болят ноги, мускулы, я чувствую, как будто все «подпрыгнуло», дрожало.

Так как я узнал об этом заболевании в своей семье - то есть за 2 недели я уже видел все симптомы, иногда я успокаиваю себя, что оно развивается не так быстро, это занимает годы.

Мария, вы меня немного утешали, что движения пальцев не должны означать HD ...

Я училась в Варшаве 23/03, 2 недели ...

Я нервничаю и просто ищу признаки ...

Я знаю, что это не изменится, пока я не проведу исследование и не узнаю так или иначе ...