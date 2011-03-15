Коп Евгения Яковлевна

Дизайнер-архитектор

Тел. 8-916-100-9516

e-mail: [email protected]

сведения о себе: 2.10.1983 г.

Не замужем

Образование: н/в - 2000 г.-2006 г.

УралГАХА(Уральская Архитектурно

Художественная Академия) г.

Екатеринбург (бакалавр архитектуры)

2000 г.-2005г.

МАРХИ (Московский Архитектурный

Институт) г. Москва

2005г.-н/в

Дополнительное образование: курсы по английскому

И техническому английскому языку

Окончание курсов по 3d моделированию

Опыт работы: участие в конкурсе на разработку упаковки

Детского молочного напитка (2-ое место) г.

Вильнюс (Литва) 2004г.

Разработка флаеров и афиш для клубов ( г.

Екатеринбург) 2002-2005г.

Журнал «ЭТО КУРОРТ» г. Екатеринбург

Разработка табличек к каменным номерам

Гостиница «Исеть»

Обложки к выставочным каталогам

«Югорский строитель» 2004г.

Разработка VIP карт для телеканала

«ЭРА-ТВ» (г. Екатеринбург) 2006г.

Разработка логотипов, визиток, буклетов,

Иллюстраций, визуализация,

Построение 3d моделей и т.д.

Дополнительные сведения:ПК, COREL DRAW, PHOTOSHOP

ARCHI CAD, 3D MAX, владение графикой

От руки в разных техниках, владение 3d

Графикой на высоком уровне, знание

Английского языка

Значительное портфолио в печатном виде