Коп Евгения Яковлевна
Дизайнер-архитектор
Тел. 8-916-100-9516
e-mail: [email protected]
сведения о себе: 2.10.1983 г.
Не замужем
Образование: н/в - 2000 г.-2006 г.
УралГАХА(Уральская Архитектурно
Художественная Академия) г.
Екатеринбург (бакалавр архитектуры)
2000 г.-2005г.
МАРХИ (Московский Архитектурный
Институт) г. Москва
2005г.-н/в
Дополнительное образование: курсы по английскому
И техническому английскому языку
Окончание курсов по 3d моделированию
Опыт работы: участие в конкурсе на разработку упаковки
Детского молочного напитка (2-ое место) г.
Вильнюс (Литва) 2004г.
Разработка флаеров и афиш для клубов ( г.
Екатеринбург) 2002-2005г.
Журнал «ЭТО КУРОРТ» г. Екатеринбург
Разработка табличек к каменным номерам
Гостиница «Исеть»
Обложки к выставочным каталогам
«Югорский строитель» 2004г.
Разработка VIP карт для телеканала
«ЭРА-ТВ» (г. Екатеринбург) 2006г.
Разработка логотипов, визиток, буклетов,
Иллюстраций, визуализация,
Построение 3d моделей и т.д.
Дополнительные сведения:ПК, COREL DRAW, PHOTOSHOP
ARCHI CAD, 3D MAX, владение графикой
От руки в разных техниках, владение 3d
Графикой на высоком уровне, знание
Английского языка
Значительное портфолио в печатном виде