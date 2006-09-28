Русский, прописка - Москва, образование высшее,
Ростовский-на-Дону инженерно-строительный институт 1979 г.
женат, английский техн., а/м права, IT - профессионал.
Профессиональный опыт по:
- созданию малых научных, производственных и торговых предприятий;
- руководству малыми предприятиями и подразделениями крупных и средних;
- разработке крупных, средних и множества мелких проектов;
- преподаванию (СШ, ПТУ, курсы повышения квалификации ИТР и др.)
- Web-проектированию (см. nemchenko.ru);
- c 1992 дилер, затем партнер фирмы 1С, с августа 2000 франчайзи.
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