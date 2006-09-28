lu2k

Александр Немченко lu2k

 
71 годРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад

Русский, прописка - Москва, образование высшее,

Ростовский-на-Дону инженерно-строительный институт 1979 г.

женат, английский техн., а/м права, IT - профессионал.

Профессиональный опыт по:

- созданию малых научных, производственных и торговых предприятий;

- руководству малыми предприятиями и подразделениями крупных и средних;

- разработке крупных, средних и множества мелких проектов;

- преподаванию (СШ, ПТУ, курсы повышения квалификации ИТР и др.)

- Web-проектированию (см. nemchenko.ru);

- c 1992 дилер, затем партнер фирмы 1С, с августа 2000 франчайзи.