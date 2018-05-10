Bilingual (рус.\англ.), cложные переводы, адаптация, составление резюме, прохождение интервью, все на английском,

О себе

Привет. Меня зовут Наталья или Natalie для американцев. Я занимаюсь практическивсем, что связанно с английским языком: переводы с русского на английский, вычитка и адаптация текстов подносителей языка, деловая переписка, copywritingand rewriting,разговорный английский, ведение переговоров, звонки зарубеж, поиск информации,

составление резюме, cover and motivationalletters, подготовка к интервью, а так жекейсы (businesscases andcase studies)и статьи для университетских заданий.

Я математик по образованию, бывший IT-шник, которая большую часть жизни послеокончания ВУЗа прожила в Северной Америке(Канада, США), а это скоро будет 20 лет. 15 лет назад я переквалифицировалась в

рекрутера, HR-специалиста. Это меня вынудилоподнять свой уровень английского до носителей языка.

Career Coaching

Мой конек - это карьерное консультированиедля устройства в западные компании. За свою карьеру рекрутером я просмотрела

сотни тысяч резюме и провела тысячи собеседований. Я знаю, что хотят HR-ы и менеджеры. У меня мозги рекрутера.Наверное, всем знакомо состояние, когда ты сидишь перед чистым листом бумаги и

не знаешь, что написать в своем резюме, даже на родном языке, не говоря уже про

английский. Так вот, я знаю, как вытащить из вас нужную информацию и выложить

все это в письменном виде по-английски. Также могу натаскать на прохождение

собеседования на английском как на простые так и на поведенческие (behavioural) и ситуационные (situational) интервью.

Переводы

Не хочется никого обижать, но когда я вижупереводы, выполненные некоторыми нашими людьми, которые не жили в англоязычной

среде, мне больно. У меня начинают чесаться руки все исправить. Русский и

английский языки очень сильно отличаются прежде всего грамматически и в логике

языка. Все мы помним еще со школы ужас перед перфектными временами английского

глагола. Ошибки которые я вижу в переводах проистекают именно из этого:

несоответствие грамматических конструкций, неправильное построение предложений,

использование предлогов и артиклей. Необходимо долго жить в среде, чтобы у

человека развился живой язык. К сожалению, я вижу неживой, неправильный

английский, не у всех, но у многих, даже лучших выпускников иняза. Полбеды,

если перевод получился просто некрасивый. Но чаще всего он нечитаемый. Нейтивы тратят 5-8 секунд на беглый взгляд потексту, чтобы решить, стоит ли читать дальше. Представьте, что вашу статью не

примут, или посетители не задержатся на вашем сайте, или инвесторы не станут

читать вашу презентацию, потому что им не хочется напрягаться, читая корявый

текст.

Я понимаю важность корректности перевода,особенно для научных текстов. При сложных технических переводах я трачу иногда

до 2-х часов на перевод только одной страницы. Проверяю термины по Google Scholar,чтобы они обязательно встречались в статьях англоязычных авторов. Я перевожу вдумчиво, сверяюсь с автором, чтоя правильно поняла смысл русского текста, чтобы корректно перевести на

английский. Бывает даже, что нахожу ошибки в русской грамматике, т.к. они не

дают мне правильно передать смысл предложения.

В силу личных интересов я досконально знаютему крипты от алгоритмов консенсуса до ICOи crypto trading.

Academia

Я помогаю в выполнении университетскихзаданий на английском - бизнес кейсы по менеджменту, управлению персоналом,

работа с англоязычными источниками.

PDF

Помимо английского я программирую сложныезаполняемые формы в PDF Adobe Acrobat.

Проверка TOEFLEssay

Если вы готовитесь к TOEFL, то знаете, что вам надо практиковаться внаписании эссе. Когда я сама готовилась к этому экзамену, я наняла инструктора,

и отправляла ему на проверку по эссе каждый день.

Наверное надо сказать, чем я не занимаюсь. Яне делаю художественных переводов и не работаю с детьми. Я также не верю в

репетиторство, так что это не мой конек. Я человек, который верит в личную

ответственность. Я понимаю, что неопубликованная статья повлияет на вашу

карьеру, неправильно переведенный контракт может разрушить ваш бизнес. Поэтому,

если задание мне не по зубам, я честно скажу и не возьмусь.

Образование:

Самарский госуниверситет, прикладнаяматематика

Ryerson University, Toronto, HR (Управлениеперсоналом), Project Management (Управлениепроектами)

Harvard Extension School, Talent management, Financial Markets,Microeconomics

Boston Language Institute, TEFL Certificate - Teaching English asForeign Language (Преподавание английского как иностранного)