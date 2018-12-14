Финансовый консультант
Руководитель проекта финансовой компании / Финансовый директор (опыт работы более 6 лет).
Готов оказать Вам услуги:
- изложу Вашу мысль в презентации для финансового/бюджетного комитета / инвестора / кредитора;
- оцифрую Ваш проект: бюджет, показатели рентабельности, инвестиционной привлекательности, Cash flow;
- подготовлю Вас перед защитой Вашего проекта;
- опишу бизнес-процесс Вашей компании / подразделения и подготовлю анализ его эффективности;
- проконсультирую Вас по вопросам валютного регулирования и контроля, финансового менеджмента, бухгалтерского учета, налогового планирования;
- подготовлю деловое письмо Вашему зарубежному партнеру / поставщику / инвестору (англ. язык);
и т.д.
С уважением,
Н.Л.
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Портфолио
- Бюджет проекта304 просмотра
- Финансовый отчет (выдержки из презентации)122 просмотра
- Презентация идеи внутри компании135 просмотров