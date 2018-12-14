Финансовый консультант

Руководитель проекта финансовой компании / Финансовый директор (опыт работы более 6 лет).

Готов оказать Вам услуги:

- изложу Вашу мысль в презентации для финансового/бюджетного комитета / инвестора / кредитора;

- оцифрую Ваш проект: бюджет, показатели рентабельности, инвестиционной привлекательности, Cash flow;

- подготовлю Вас перед защитой Вашего проекта;

- опишу бизнес-процесс Вашей компании / подразделения и подготовлю анализ его эффективности;

- проконсультирую Вас по вопросам валютного регулирования и контроля, финансового менеджмента, бухгалтерского учета, налогового планирования;

- подготовлю деловое письмо Вашему зарубежному партнеру / поставщику / инвестору (англ. язык);

и т.д.

С уважением,

Н.Л.