luna_krut

Айгерим luna_krut

 
32 года
9 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Дизайнер, верстальщик.

Большой опыт дизайна

Отличное знание программ: Corel Draw,  Photoshop,  Adobe in Design,  Adobe Illustrator.

На данный момент имею студию полиграфии и дизайна:

Дизайн мебели, интерьера 3D Max;

Визитки, листовки, магниты, календари и т.д. и т.п.;

Наружная реклама, вывески, режимы работы;

Объемные буквы.

Отзывы заказчиков

guest_15027108258103
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$50
10 баллов
8 лет назад
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Очень понравилось сотрудничество с Айгерим! Работы предоставила быстро, на связи была постоянно. Буду рад сотрудничать вновь с таким превосходным специалистом.
Было приятно работать
Ответный отзыв