Дизайнер, верстальщик.
Большой опыт дизайна
Отличное знание программ: Corel Draw, Photoshop, Adobe in Design, Adobe Illustrator.
На данный момент имею студию полиграфии и дизайна:
Дизайн мебели, интерьера 3D Max;
Визитки, листовки, магниты, календари и т.д. и т.п.;
Наружная реклама, вывески, режимы работы;
Объемные буквы.
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
8 лет назад
Очень понравилось сотрудничество с Айгерим! Работы предоставила быстро, на связи была постоянно. Буду рад сотрудничать вновь с таким превосходным специалистом.
Ответный отзыв
Было приятно работать