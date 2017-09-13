luna_ponita

Здравствуйте! Приятно познакомиться!
Меня зовут Светлана, мне 32 года.
По образованию я Маркетолог, 8 лет проработала в крупнейших рекламных агентствах Москвы: BBDO, Mediacom, Starcom, DAN Aegis Media. (стратегическое планирование, новый бизнес - 100% выигранных тендеров).
в 2015 году бросила все и уехала в Азию, с тех пор живу в Индонезии и зарабатываю, в основном, на удалёнке.
Имею большой опыт в SMM, администрировании и наполнении сайтов. Обладаю прекрасным вкусом и чувством прекрасного - фотограф.
Ссылка на мой профиль в FB: https://web.facebook.com/svetlana.korableva
На этом сайте я новичок, но мне очень нужна работа и деньги. Поэтому с удовольствием выполню ваш заказ четко, быстро, в установленные сроки.
С уважением,
Светлана