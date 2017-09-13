luna_ponita

Здравствуйте! Приятно познакомиться!

Меня зовут Светлана, мне 32 года.

По образованию я Маркетолог, 8 лет проработала в крупнейших рекламных агентствах Москвы: BBDO, Mediacom, Starcom, DAN Aegis Media. (стратегическое планирование, новый бизнес - 100% выигранных тендеров).

в 2015 году бросила все и уехала в Азию, с тех пор живу в Индонезии и зарабатываю, в основном, на удалёнке.

Имею большой опыт в SMM, администрировании и наполнении сайтов. Обладаю прекрасным вкусом и чувством прекрасного - фотограф.

Ссылка на мой профиль в FB: https://web.facebook.com/svetlana.korableva

На этом сайте я новичок, но мне очень нужна работа и деньги. Поэтому с удовольствием выполню ваш заказ четко, быстро, в установленные сроки.

С уважением,

Светлана