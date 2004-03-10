Цель
Специальность: Компьютерные специалисты: вебмастера, HTML-верстальщики, опыт работы 3 года
Специальность: Компьютерные специалисты: широкого профиля, все-в-одном, опыт работы 3 года
Специальность: Дизайнеры, художники (в т. ч. мультимедиа), опыт работы 1 год
Занятость: разовая или постоянная дистанционная работа на своем оборудовании, свободный график (поддержка сайтов, верстка макетов, дизайн сайтов)
Личные данные
ФИО: Алипов Олег Евгеньевич
Дата рождения: 05.04.1980
Возраст: 24
Место рождения: Белгород
Семейное положение: Женат, дочь (10.03.2004)
Образование
Высшее
1997-2003 Белгородский Государтвенный Технологический университет, факультет Автоматизации производства и информационных технологий, полученная специальность: иженер по автоматизации (Кафедра технической кибернетики)
Опыт работы
Опыт работы с разными системами контент-менджемента (CMS).
Знание языков
Русский
Английский
Навыки работы с компьютером и оргтехникой
1. Отличное знание программ и пакетов: Adobe Photoshop (умение подготовить дизайн к верстке, знание основ редактирования изображений), Corel Draw, Adobe PageMaker.
2. Отличное знание Html (ручная верстка), CSS, SSI
3. Уверенное знание JavaScript, DHTML
4. Большой опыт в области верстки полноцветной и черно-белой полиграфии, подготовка к печати
5. Опыт работы с векторной и растровой графикой, обработка растровых изображений, разработка логотипов.
Увлечения и интересы
Дизайн, верстка сайтов различной степени сложности, работа с цифровым видео, видеомонтаж, видеосъемка, программирование
Разработка сайтов и интернет-проектов, разработка дизайна, размещение в сети, внедрение CMS, регистрация доменов, подбор хостинга, возможна работа в сжатые сроки.