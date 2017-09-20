lyaskovskaya

Диана Лясковская lyaskovskaya

 
31 годПольша/Вроцлав
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 месяцев назад
Интерьеры и экстерьеры. Дизайн и визуализация

Визуализации по готовому проекту и тех. заданию 

Выполнение всех необходимых чертежей к проекту

Дизайн и визуализация вашего проекта.

[email protected]

viber: 0939137230

poland: 793710775

https://www.behance.net/liaskivska

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
недостаточно отзывов
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
ТОП-50
Интерьеры и Экстерьеры
Портфолио
Отзывы заказчиков
artur_mkr
35 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$300
10 баллов
6 лет назад
Дизайн-проект однокомнатной квартиры
Спасибо большое! Все очень хорошо получилось!
Очень приятно было работать, в итоге получился очень хороший результат)
Ответный отзыв
Интерьеры и Экстерьеры
1 отзыв
$5/час
от $100от 1 дня
#46
Чертежи и Схемы
нет отзывов
$1/час
от $50от 4 дней
#140