SMM-менеджер

В качестве SMM-менеджера работаю уже 2 года. За это время участвовала в продвижении \ оформлении \ ведении брендов самых разных сфер: онлайн-обучение, недвижимость (2 компании), окна-впх, фитнес-клуб, ресторан, бар-клуб, ветеринарная клиника, кальянная, банный комплекс и т.д.

С некоторыми моими работами вы можете ознакомиться с профиле. Заранее спасибо за интерес к моему резюме!

Чем я занимаюсь?

· Подробный анализ целевой аудитории, ее сегментация, выявление болей, страхов, инсайтов;

· Анализ рынка и конкурентов;

· Написание стратегии продвижения для социальных сетей (Instagram, Вконтакте, Одноклассники, FaceBook);

· Разработка дизайна для оформления социальных сетей;

· Написание контент-плана на месяц вперед;

· Ведение социальных сетей;

· Настройка таргетированной рекламы (Instagram, Facebook Ads, Вконтакте);

· Организация и проведение фото, видеосъемки сотрудников компании, мероприятий, атрибутики и т.д.

· Мониторинг отзывов о компании, обработка обратной связи, работа с негативом;

· Написание и презентация отчетов о проделанной работе.