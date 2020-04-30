В качестве SMM-менеджера работаю уже 2 года. За это время участвовала в продвижении \ оформлении \ ведении брендов самых разных сфер: онлайн-обучение, недвижимость (2 компании), окна-впх, фитнес-клуб, ресторан, бар-клуб, ветеринарная клиника, кальянная, банный комплекс и т.д.
С некоторыми моими работами вы можете ознакомиться с профиле. Заранее спасибо за интерес к моему резюме!
Чем я занимаюсь?
· Подробный анализ целевой аудитории, ее сегментация, выявление болей, страхов, инсайтов;
· Анализ рынка и конкурентов;
· Написание стратегии продвижения для социальных сетей (Instagram, Вконтакте, Одноклассники, FaceBook);
· Разработка дизайна для оформления социальных сетей;
· Написание контент-плана на месяц вперед;
· Ведение социальных сетей;
· Настройка таргетированной рекламы (Instagram, Facebook Ads, Вконтакте);
· Организация и проведение фото, видеосъемки сотрудников компании, мероприятий, атрибутики и т.д.
· Мониторинг отзывов о компании, обработка обратной связи, работа с негативом;
· Написание и презентация отчетов о проделанной работе.
Портфолио
- Продвижение жалюзи76 просмотров
- Настройка рекламы для фитнес-клуба63 просмотра
- Кейс по продвижению и оформлению агентства недв.100 просмотров
- Работы с дизайном и фотографиями59 просмотров