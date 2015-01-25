Cделаю одностраничник быстро и не дорого.

Как сделать сайт? Как определиться с дизайном? Как я буду наполнять сайт материалами? Будет ли мой сайт работать? Будет ли он продавать? Какой выбрать хостинг? Где взять тексты для сайта? Какого мне выбрать исполнителя?

Не знаете, где искать ответы на эти и другие вопросы? Задавайте их нам, мы всегда Вам рады помочь. Ждем Вас в скайпе: m4dexx

Работая с нами, Вы получите именно то, что хотите. А если Вы не знаете, чего хотите — Вы получите именно то, что Вам нужно.

Создание посадочной страницы (landing page)на основе выбранных вами сайтов. (Не копирование)

Использование качественной графики. Вы получаете уникальные и стильные графические элементы на Вашем лэндинге.

Индивидуальный дизайн. Создаю дизайн LP именно под ваш бизнес и ваши предпочтения.

Анимации. При создании сайтов я использую разнообразные анимации, которые увеличивают время

нахождения посетителя на сайте.

Подбор наиболее подходящего контента.

Настройка учета посетителей с помощью Яндекс-метрики (регистрация почтового ящика на Яндексе

если нет).

Подключение к сайту систем приема звонков, онлайн чата и т.п. (callbackhunter, jivosite и т.п.) (Тариф операторов оплачивается отдельно)

Регистрация доменного имени (если нет).

Установка сайта на хостинг (выбранный Вами или нами).

Доменное имя .RU в подарок.

Срок исполнения от 1 до 3 дней.

В общем просто получаете полностью готовый сайт.

Не все сайты одинаково стоят, все зависит от размера, сложности, эффектов и пр. Так что

убедительная просьба заранее уточнять стоимость проекта и давайте уважать труд

друг друга. С уважением, Виктор!

P.S. И не забывайте, что Вы платите один раз за сайт, который будет приводить вам новых

клиентов и повышать ваши продажи 365 дней в году!