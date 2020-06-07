m_a_r_i_yena

Зроблю текст красивим і грамотним. РЕРАЙТ 100% ун. та ВИЧИТКА. Якість з любов’ю від філолога. ЗА ВІДГУКИ

Відповідальна та уважна; в певних питаннях перфекціоніст, в усіх – естет. Праця близька до літературного редагування відповідає моїм уявленням про ідеальну роботу, адже моя мета – зарекомендувати себе як

професійного знавця українського правопису та мати змогу робити тексти якісними, красивими та добре читабельними.

Умію мислити образно і люблю відслідковувати авторські засоби досягнення художньої мети. Тож зможу попрацювати з авторами над удосконаленням художньої структури тексту або над вичиткою помилок, все для вас).

Маю навички вичитування та почала рерайтинг текстів різних стильових напрямків, успішно впоралася навіть зі складним науковим рерайтом (відгук надам) - унікальність моєї роботи - 100%, при потребі із задоволенням доведу це тестовим завданням. Цікавлюся також SEO-оптимізацією тексту.

На сайті новачок, тож напрацьовую відгуки і клієнтуру).

Попрацюйте зі мною і переконайтеся – зараз ви маєте змогу отримати якісний продукт за низькою договірною ціною.

Пропоную:

Коректуру та редагування текстів;

Художнє редагування;

Рерайтинг.