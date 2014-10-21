Аудио-видео монтаж

Осуществляю аудио-видео монтаж.

Цена разная, зависит от индивидуальности,и сложности заказа.

Прежде,чем принять заказ ,с клиентом оговаривается заказ,сроки, и ценовая политика.

Считаю уместным ,сотрудничать по такой схеме :

1- Как написано выше- прежде чем принять заказ, с клиентом оговаривается сам заказ,сроки выполнения.

2- После выяснения всех необходимых вопросов,клиент высылает свои материалы для анализа и рассмотрения области работы.

3- Проанализировав объем необходимой работы,наличие материалов, с клиентом оговаривается цена за выполнение заказа.

4- Материалы поступают в работу после оплаты аванса ,в размере 50% от суммы заказа.

5- При возникновении форс-мажорных обстоятельств, которые делают невозможным выполнение заказа, клиенту возвращаются все уплоченые им деньги .

6- В момент,когда готова демо-версия,она отправляется заказчику,для корректировки и одобрения материала.

7- Если материал не нуждается в корректировке,и полностью устраивает клиента, клиент должен оплатить остаток оговоренной суммы.