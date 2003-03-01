ma_romanov

Образование:
1996-2001 Казанский государственный университет
Диплом по специальности
Опыт работы:
25.04.2005-20.08.2005 Работа о договору с финансовой компанией
ОБЯЗАННОСТИ:
Разработка логотипа и дизайн-макета визитных карточек.
06.02.2005 - 25.07.2005 , г.Казань
должность: web-дизайнер
ОБЯЗАННОСТИ:
1.Создание сайта Агентство Моделей (весь комплекс работ от дизайна до готового сайта) - структурного подразделения вышеуказанного
2.Ретушь и доработка цифровых фотографий моделей по желанию и требованию руководства.
01.03.2003 - 10.04.2004 Стоительная компания
Должность: фотограф
ОБЯЗАННОСТИ:
Профессиональная фотосъемка на цифровые устройства объектов строительства компании. Учет стадий строительства каждого конкретного объекта и планирование графика собственных командировок на объекты.
Обработка цифровых изображений объектов (корректировка, создание различных эффектов, ретушь изображений по желанию и требованию руководства.
Создание внутрикорпоративных фотоальбомов.
Подготовка фотоматериалов к выставкам.
Навыки и владение специальными
программами Флэш-анимация:
Создание дизайна, непосредственная работа над сайтом, программирование на Action Script и PHP
HTML:
html-верстка, оптимизация кода под разные браузеры и разрешения экрана;
Работа со звуком:
Создание, запись звуковых эффектов для web, и последующая их оптимизация (соотношение размер файла - необходимое качество)
Организационные навыки:
Опыт руководства командой разработчиков, написание технических заданий
Владение специальными программами:
Macromedia Flash, Macromedia Fireworks, Macromedia Dreamweaver,
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw, Swift3D, MySoundStudio, Sonic Foundry Sound Forge