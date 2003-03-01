ma_romanov

Образование:

1996-2001 Казанский государственный университет

Диплом по специальности

Опыт работы:

25.04.2005-20.08.2005 Работа о договору с финансовой компанией

ОБЯЗАННОСТИ:

Разработка логотипа и дизайн-макета визитных карточек.

06.02.2005 - 25.07.2005 , г.Казань

должность: web-дизайнер

ОБЯЗАННОСТИ:

1.Создание сайта Агентство Моделей (весь комплекс работ от дизайна до готового сайта) - структурного подразделения вышеуказанного

2.Ретушь и доработка цифровых фотографий моделей по желанию и требованию руководства.

01.03.2003 - 10.04.2004 Стоительная компания

Должность: фотограф

ОБЯЗАННОСТИ:

Профессиональная фотосъемка на цифровые устройства объектов строительства компании. Учет стадий строительства каждого конкретного объекта и планирование графика собственных командировок на объекты.

Обработка цифровых изображений объектов (корректировка, создание различных эффектов, ретушь изображений по желанию и требованию руководства.

Создание внутрикорпоративных фотоальбомов.

Подготовка фотоматериалов к выставкам.

Навыки и владение специальными

программами Флэш-анимация:

Создание дизайна, непосредственная работа над сайтом, программирование на Action Script и PHP

HTML:

html-верстка, оптимизация кода под разные браузеры и разрешения экрана;

Работа со звуком:

Создание, запись звуковых эффектов для web, и последующая их оптимизация (соотношение размер файла - необходимое качество)

Организационные навыки:

Опыт руководства командой разработчиков, написание технических заданий

Владение специальными программами:

Macromedia Flash, Macromedia Fireworks, Macromedia Dreamweaver,

Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw, Swift3D, MySoundStudio, Sonic Foundry Sound Forge