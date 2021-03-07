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Рома
mad_bear
mad_bear
29 лет
Украина
/
Киев
3 года на
фриланс
-бирже
Был
3 года назад
1 отзыв
(-1)
Маркетолог стратег, Бизнес Аналитик, Project Manager
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Александр Анохин
AlexRus
39 лет
Россия
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
129 отзывов
(-1)
$25
2 балла
3 года назад
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Взялся за проект и пропал. Хотя все обещал сделать в лучшем виде.
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Отзывы заказчиков
1
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