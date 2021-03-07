mad_bear

Рома mad_bear

 
29 летУкраина/Киев
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Маркетолог стратег, Бизнес Аналитик, Project Manager
Отзывы заказчиков
AlexRus
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$25
2 балла
3 года назад
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Взялся за проект и пропал. Хотя все обещал сделать в лучшем виде.