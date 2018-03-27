madx

Максим Тарасов madx

 
40 летРоссия/Иркутск
17 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад

3D моделинг (высокополигональные, низкополигональные модели, ретопология хайполи), текстуринг, создание nextgen персонажей.

3ds Max, XSI, Zbrush, Maya, Photoshop, Painter.

Портфолио
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