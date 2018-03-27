3D моделинг (высокополигональные, низкополигональные модели, ретопология хайполи), текстуринг, создание nextgen персонажей.
3ds Max, XSI, Zbrush, Maya, Photoshop, Painter.
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Портфолио
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