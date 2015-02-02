Создание и тестирование документации, написание тест-планов и тест-кейсов. Тестирование веб-сайтов и десктоп-приложений, мобильных игр и приложений. Все версии браузеров под любой OS. В наличии телефон iPhone 5s, планшет ASUS Nexus 7, MacBook и виртуальные машины с Windows.
Itransition – середина 2012г – конец 2014г
Awem – начало 2015г – по настоящий момент
Парралельно занимался фрилансом.
Занимался тестированием веб- и десктоп-приложений, мобильных игр. Работал с документацией (создание и актуализация). Работа велась в баг-трекинговой системе Jira, знаком с Redmine и Testlink.
Есть базовые знания:
- Автоматизации (Selenium + Java; AutoIt; Sikuli)
- SQL (написание простых запросов)
- Работы с VMware (настройка окружения Windows + Server)
- Работы с Linux
Быстро обучаюсь. Есть стремление узнать новое. Поэтому рассмотрю различные предложения.