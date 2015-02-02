QA Engineer, Тестировщик, Специалист по тестированию

Создание и тестирование документации, написание тест-планов и тест-кейсов. Тестирование веб-сайтов и десктоп-приложений, мобильных игр и приложений. Все версии браузеров под любой OS. В наличии телефон iPhone 5s, планшет ASUS Nexus 7, MacBook и виртуальные машины с Windows.

Itransition – середина 2012г – конец 2014г

Awem – начало 2015г – по настоящий момент

Парралельно занимался фрилансом.

Занимался тестированием веб- и десктоп-приложений, мобильных игр. Работал с документацией (создание и актуализация). Работа велась в баг-трекинговой системе Jira, знаком с Redmine и Testlink.

Есть базовые знания:

- Автоматизации (Selenium + Java; AutoIt; Sikuli)

- SQL (написание простых запросов)

- Работы с VMware (настройка окружения Windows + Server)

- Работы с Linux

Быстро обучаюсь. Есть стремление узнать новое. Поэтому рассмотрю различные предложения.