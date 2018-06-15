Портфолио
- GREE • баннер • биг-борд257 просмотров
- Жилой комплекс «ОКСФОРД» • новогодняя акция775 просмотров
- Разработка дизайна брошюры • SAMSUNG190 просмотров
- Elizabeth • эксклюзивная одежда для девочек•НГ2017154 просмотра
- Выставочный стенд Panasonic 3D103 просмотра
- Элитный жилой комплекс "ОКСФОРД"179 просмотров
- Elizabeth • Изысканная одежда для девочек • A2150 просмотров
- • Eizabeth • соц.сети •130 просмотров
- Разработка дизайна каталога, брошюры152 просмотра
- НОВАЯ ПОЧТА • программа лояльности •166 просмотров
- Буклет «ОКСФОРД»512 просмотров
- Имиджевый буклет153 просмотра