Считаю,что в любой сфере всегда должно быть Win-Win!

Здраствуйте!Меня зовут Андрей,мне 18 лет,занимаюсь продвижением в соц сетях(SMM),являюсь експертом в сфере таргетированной рекламы.За моей спиной более 10 успешных проектов в разных нишах(Тату-мастера,товарный бизнес, онлайн курсы и тд).Учился у таких специалистов, как Марьян Алексеев, Владислав Лыманюк , Денис Валерьевич.С радостью рассмотрю проекты любой сложности,всегда открыт для предложений!Считаю,что в любой сфере всегда должно быть Win-Win!