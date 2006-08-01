Образование высшее. Окончил в 1985 г. Казанский авиационный институт факультет вычислительных и управляющих систем по специальности "Автоматизированные системы управления".

С 02.2003 г. по настоящее время работаю начальником бюро в Казанском НПО ВТИ. Осуществляю организацию и выполнение работ по оказанию услуг по сервисному обслуживанию ГАС "Выборы" в Республике Татарстан, Чувашии и Республике Марий Эл.

Непосредственно участвую в полугодовых регламентных работ на комплексах средств автоматизации избирательных комиссий, работах по дооснащению и модернизации КСА, обновлению программного обеспечения (на базе СУБД Oracle). Также отвечаю за выполнение работ по гарантийному и послегарантийному ремонту аппаратных средств КСА. Участие в тендерах по сервисному обслуживанию ГАС "Выборы", включая подготовку конкурсной документации, подготовка и сдача отчетных материалов Заказчику.

Навыки по восстановлению баз, работоспосбности ПО, администрирование Windows2000/XP. В июле 2003 г. прошел обучение в НИП "Информзащита" (г.Москва) по курсу "Средства защиты информации в ГАС "Выборы". В апреле 2005 г. - обучение по курсу "Базовый курс Oracle9".