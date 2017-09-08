Специалист по seo-продвижению и контекстной рекламе

Опыт работы по seo-продвижению и контекстной рекламе более 5 лет. Работал в крупном (топовом по рейтингу рунета) агентстве интернет-маркетинга. На данный момент решил уйти в свободное плавание и заняться фрилансом. Веду дорого, качественно, беру не все проекты. Но так как на этом сайте мне необходимо заработать репутацию, отзывы и портфолио готов рассмотреть любые предложения. Если нужны какие-то примеры реализованных проектов, пришлю по договоренности...