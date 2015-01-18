Better than Head&Shoulders

Мы-дизайн команда Makers.

Работаем на удаленной основе с 2012 года.

Клиенты:

ра Dlmedia dlmedia.ru,

интернет-провайдер Битрейс bitrace.ru

еженедельник ОК Посад okposad.ru,

оконно-производстенная фирма Экоокна ecookna.ru

ра Все для Вас vdvsp.ru

Ameli (студия дизайна событий)

Кофейня Меланж vk.com/c.melange

Изучение вашего бизнеса на молекулярном уровне (да, нам это безумно интересно!) Изучение конкурентной среды, потребителя.

Как результат - лучшее, уникальное решение, наиболее актуальное для позиционирования вашей компании.

Предлагаем несколько концепций (как правило, 3): основа бренда, базовые элементы фирстиля с примерами их использования на ключевых носителях.

Брендбук: все материалы по желанию клиента собираются в единый документ в удобном для вас формате.

Оформление рекламных носителей: визитки, листовки, наружная реклама, корпоративная документация, pos-материалы, меню, сувенирная продукция.

Разработка рекламных кампаний в условиях ограниченного бюджета. Мы посоветуем наиболее актуальные для вашей ситуации рекламные носители и площадки для размещения.