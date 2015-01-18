Мы-дизайн команда Makers.
Работаем на удаленной основе с 2012 года.
Клиенты:
ра Dlmedia dlmedia.ru,
интернет-провайдер Битрейс bitrace.ru
еженедельник ОК Посад okposad.ru,
оконно-производстенная фирма Экоокна ecookna.ru
ра Все для Вас vdvsp.ru
Ameli (студия дизайна событий)
Кофейня Меланж vk.com/c.melange
Изучение вашего бизнеса на молекулярном уровне (да, нам это безумно интересно!) Изучение конкурентной среды, потребителя.
Как результат - лучшее, уникальное решение, наиболее актуальное для позиционирования вашей компании.
Предлагаем несколько концепций (как правило, 3): основа бренда, базовые элементы фирстиля с примерами их использования на ключевых носителях.
Брендбук: все материалы по желанию клиента собираются в единый документ в удобном для вас формате.
Оформление рекламных носителей: визитки, листовки, наружная реклама, корпоративная документация, pos-материалы, меню, сувенирная продукция.
Разработка рекламных кампаний в условиях ограниченного бюджета. Мы посоветуем наиболее актуальные для вашей ситуации рекламные носители и площадки для размещения.