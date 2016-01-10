Качественные, грамотные переводы на широкий спектр тем

Всем привет, меня зовут Михайлов Максим. Выполню переводы любого уровня сложности с английского языка на русский и обратно. Специализируюсь в переводах по тематикам: спорт (футбол, хоккей, баскетбол), киберспорт, IT-индустрия, компьютеры и высокие технологии, киноиндустрия, музыкальная индустрия. Если требуемой вам темы нет в списке выше - пишите, мы что-нибудь придумаем. Образование высшее лингвистическое, закончил «Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского», специальность - английский язык.