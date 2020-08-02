Мы с напарницей фотографы, ищем моделей в Киеве
Привет, я фотограф, ищу людей которые хотели бы себе красивые фото, в профиль Instagram или ещё куда)
У нас разные подходы к съемке, у меня более творческая inst @Makkri_ph
У напарницы более профессиональный inst @k.l_ph а еще она хорошо ставит модель!
Цены от 300грн.
Если тебе понравится пиши в Инстаграм, с удовольствием сфотографируем твою красоту
Портфолио
- Портфолио в Instagram @makkri_ph114 просмотров
- Портфолио в Instagram @k.l_ph110 просмотров
- Портфолио в Instagram @makkri_ph126 просмотров
- Портфолио в Instagram @k.l_ph115 просмотров