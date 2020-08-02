makkri_ph

Виталий makkri_ph

 
27 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Мы с напарницей фотографы, ищем моделей в Киеве

Привет, я фотограф, ищу людей которые хотели бы себе красивые фото, в профиль Instagram или ещё куда)

У нас разные подходы к съемке, у меня более творческая inst @Makkri_ph

У напарницы более профессиональный inst @k.l_ph а еще она хорошо ставит модель!

Цены от 300грн.

Если тебе понравится пиши в Инстаграм, с удовольствием сфотографируем твою красоту

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