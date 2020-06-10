makova_liner

Создаю Landing Page от сердца ,но с мозгами

Я Занимаюсь одностраничными сайтами уже 2 месяца

Работала с различными видами лендингов, начиная от портфолио, заканчивая полноценными одностраничными сайтами с обратной формой связи.

Гарантирую своевременное выполнение работы и быстрое исправление недочётов.

Пишу тексты "без воды "

Провожу анализ ца

Определяю тип трафика на ваш продукт

Составляю черновой вариант сайта и отправлю его заказчику на правку