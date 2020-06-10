makova_liner

Алина Ермакова makova_liner

 
22 годаРоссия/Воронеж
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Создаю Landing Page от сердца ,но с мозгами
  • Я Занимаюсь одностраничными сайтами уже 2 месяца
  • Работала с различными видами лендингов, начиная от портфолио, заканчивая полноценными одностраничными сайтами с обратной формой связи.
  • Гарантирую своевременное выполнение работы и быстрое исправление недочётов.
  • Пишу тексты "без воды "
  • Провожу анализ ца
  • Определяю тип трафика на ваш продукт
  • Составляю черновой вариант сайта и отправлю его заказчику на правку