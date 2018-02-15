maksimerohin

Создание сайтов "под ключ" от идеи до сопровождения из одних рук.

Создаю сайты "под ключ" уже более 3 лет.

Выстраиваю структуру сайта и его ключевых страниц.Разрабатываю дизайн. Верстаю темы оформления. Наполняю содержанием. Пишу продающие тексты. Очень внимательно отношусь к деталям. Сопровождаю проекты. Консультирую по вопросам развития сайта, его использованию, продвижению, наполнению материалами. Поддерживаю его работу.

Бесплатно сопровождаю сайт в течение месяца после сдачи проекта.

Долгое время профессионально занимаюсь бизнес-консультированием,поэтому могу видеть сайт как часть бизнес-проекта и встраивать его в общую модель. Консультирую по вопросам организации бэк-офиса компании, создании систем взаимоотношений с клиентами, внедрении ИТ-инструментов организации бизнеса.