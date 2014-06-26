Составление сметной документации в любой области строительства

Образование: высшее очное (Ростовский Государственный Строительный Университет, бывш.РИСИ), диплом с отличием. Опыт работы - более 5 лет в сфере капитального ремонта объектов и нового строительства, составление сметной документации и актов выполненных работ, подсчет объемов по проектной документации, дефектным актам и по факту строительства, проверка сметных расчетов по применению расценок, индексов, проверка норм расхода и текущей стоимости ресурсов. Знание нескольких сметных программ (Grandsmeta, Smeta ru, Wisard) и нормативной базы в области строительства.