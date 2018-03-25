Адрес: г. ОдессаДата рождения: 18.08.1986 г.e-mail:[email protected]Семейное положение: не замужем, есть ребенок (девочка)Образование: 2003-2008 гг. Одесская Национальная Академия Холода. Факультет: инженерной теплофизики, очное отделение Дополнительная информация:Технические навыки: уверенный пользователь: MS Office (Word, Exсel), навыки работы с

Интернетом (Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox) и электронной

почтой (Outlook Express), работа с офисной техникой.Личные качества: коммуникабельность, ответственность, работоспособность, внимательность, аккуратность.