manager_kate

Екатерина Акулова manager_katemanager_kate
Пополняю свои знания инфопродуктами от топовых блогеров в Инстаграм:
-курс от @nioly "Менеджерята" - специальность "Менеджер личных блогов" - расскажу о продвижении все, еще и личных фишек подкину
-курс от @margo.savchuk "Бизнес Активация" - знаю о воронках продаж и помогу вам с инфопродуктами
-Прочла книгу @alexandramitroshina "Продвижение личных блогов в Инстаграм" - тут тоже есть свои фишки, которые я смогу внедрить в ваш блог
-Прочла книгу Дмитрия Кота о продающих текстах - поэтому все инфопродукты зайдут на ура
-Прошла недельный курс у @alexandramitroshina "Визуал Наповал" - теперь лента будет произведением искусства
Сторонний опыт, но тоже онлайн
Работала и продолжаю работать в онлайн школе "Вебиум" (раньше "Вебинариум")
Работала в группе по подготовке к ЕГЭ со 100К подписчиков
Для связи можно использовать Телеграмм - @manager_kateshark