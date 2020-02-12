manager_kate

Менеджер личных блогов в Инстаграм

Пополняю свои знания инфопродуктами от топовых блогеров в Инстаграм:

-курс от @nioly "Менеджерята" - специальность "Менеджер личных блогов" - расскажу о продвижении все, еще и личных фишек подкину

-курс от @margo.savchuk "Бизнес Активация" - знаю о воронках продаж и помогу вам с инфопродуктами

-Прочла книгу @alexandramitroshina "Продвижение личных блогов в Инстаграм" - тут тоже есть свои фишки, которые я смогу внедрить в ваш блог

-Прочла книгу Дмитрия Кота о продающих текстах - поэтому все инфопродукты зайдут на ура

-Прошла недельный курс у @alexandramitroshina "Визуал Наповал" - теперь лента будет произведением искусства

Сторонний опыт, но тоже онлайн

Работала и продолжаю работать в онлайн школе "Вебиум" (раньше "Вебинариум")

Работала в группе по подготовке к ЕГЭ со 100К подписчиков

Для связи можно использовать Телеграмм - @manager_kateshark