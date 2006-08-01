Больше 5 лет работы в полиграфии. Начинал с верстки книг, брошюр и методичек в Универе. Для меня, закончившее художественную школу на художника-оформителя с дипломом на пятерочку, это было начальный этап. Тогда я изучил основы редакторов PageMaker, Photoshop и CorelDraw. Пару лет в свободном полете, заодно заканчивая курсы повышения кваллификации на дизайнера. Занимался различными заказами: от детских альбомов, до буклетов, календарей и афишных плакатов. Когда надоела кочевая жизнь, нашел постоянную работу в еженедельной рекламно-информационной газете "Единство". Набил руку на разработке рекламных макетов и в верстке газет. Потом работа в ежемесячнем каталоге "Имидж".