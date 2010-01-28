Интересуюсь всем, что связанно с дизайном и искусством. Существенную долю свободного времени отдаю самообразованию и улучшению приобретённых навыков, а так же постижению новых.

Владею художественной графикой и специализируемыми графическими пакетами: CorelDRAW, PhotoSHOP ,AutoCAD ,ArchiCAD, 3D Max (VRay).

Личные качества: креативность, перфекционизм, целеустремлённость.

Увлечения::изобразительные искусства, компьютерные технологии, компьютерная графика, фотография, музыка, танцы.