Интересуюсь всем, что связанно с дизайном и искусством. Существенную долю свободного времени отдаю самообразованию и улучшению приобретённых навыков, а так же постижению новых.
Владею художественной графикой и специализируемыми графическими пакетами: CorelDRAW, PhotoSHOP ,AutoCAD ,ArchiCAD, 3D Max (VRay).
Личные качества: креативность, перфекционизм, целеустремлённость.
Увлечения::изобразительные искусства, компьютерные технологии, компьютерная графика, фотография, музыка, танцы.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Без названия194 просмотра
- Без названия203 просмотра
- Без названия185 просмотров
- Без названия198 просмотров
- Без названия201 просмотр
- Без названия202 просмотра
- Без названия200 просмотров
- Без названия168 просмотров
- Без названия199 просмотров
- Без названия200 просмотров
- Без названия196 просмотров
- Без названия168 просмотров