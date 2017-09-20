margi888

Маргарита Ременюк margi888

 
28 летУкраина/Киев
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Логотип

    Создание логотипа для использования в дальнейшем на визитках, листовках, баннерах и тд. Beauty Mom - пространство для мам

    Логотипы и Знаки38 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Презентация PDF

    Нужно сделать продающую презентацию, тематика : Сборы по спортивным бальным танцам в Карпатах. Фото с прошлых сборов предоставлю. Программу тоже.

    Презентации14 заявок
    Закрыт
    6 лет назад