$20
Поездка на спортивные сборы для детей спортсменов. Бально спортивные танцы. Фото прошлых сборов и программу поездки предоставлю
Презентации10 заявок
Закрыт
6 лет назад
Поездка на спортивные сборы для детей спортсменов. Бально спортивные танцы. Фото прошлых сборов и программу поездки предоставлю
Создание логотипа для использования в дальнейшем на визитках, листовках, баннерах и тд. Beauty Mom - пространство для мам
Нужно сделать продающую презентацию, тематика : Сборы по спортивным бальным танцам в Карпатах. Фото с прошлых сборов предоставлю. Программу тоже.