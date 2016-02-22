mari7shade

Группа из четырех профессиональных копирайтеров, редактора и маркетолога предлагает как обычный, так и SEO-оптимизированный копирайтинг.

Предлагаем написание единичных текстов, серий статей,наполнение сайтов.

Мы - команда профессионалов и единомышленников.Мы сотрудничаем более полутора лет. Пишем тексты на любую тематику — как

продающие, так и информационные. В нашейкоманде:

- копирайтеры. Четыре лучших копирайтера с высшимобразованием и опытом написания статей от двух лет;

- редактор с профильным высшим образованием, опыт работы влитературном редактировании – более семи лет;

- маркетолог, трудящийся в сфере маркетинга более полуторалет.

Уникальность нашегопредложения в нашем подходе к написанию статей. Чтобы создать текст повашим требованиям, мы изучаем ваш сайт и все предоставленные материалы,

досконально разбираемся в тематике, читаем, если это необходимо, профильные

статьи на русском и английском языках. Мы определяем целевую аудиторию вашего

сайта и работаем, прежде всего, на нее. Все тексты, если обратное не входит в ваши

пожелания, пишутся «с нуля».

В нашей команде – не только филологи! Образование в областиестественных и точных наук позволяет создавать тексты с включением

профессиональной терминологии (и объяснять ее доступным любому языком). Мы

всегда понимаем, о чем и для кого пишем, исходя из этого подбираем лексику и

стиль.

Если вы заказываете продающуюстатью, наш маркетолог следит за ее качеством.

Для текстов на главную, разделы, карточки товара,информационных статей у нас разработаны стандарты качества, которым мы

неукоснительно следуем.

Мы умеем:

- проводить аудитсайта с указанием на недостатки и достоинства с точки зрения SEO и здравогосмысла;

- подбиратьключевые слова с учетом частотности и конкурентности запросов;

- писать SEO-оптимизированныестатьи таким образом, что ключевые слова не раздражают читателя;

- учитывать все ваши пожелания – нами разработан бриф, призаполнении которого вы гарантировано получите качественные статьи.

Все тексты после написания обязательно вычитываютсяредактором. Грамотный русский язык, правильно расставленные знаки препинания,

малое количество повторов, речевых клише и штампов – в приоритете.

Мы не боимся сложных заданий. Нам нравится думать,разбираться в проблеме и вникать в тонкости предложенной тематики.

Мы уже написалитексты для сайтов строительных корпораций, ювелирных заводов, мебельныхфабрик, новостных порталов, арт-групп, высокотехнологичных производств. Всего более 350 заказчиков, от 600 тысяч знаков без пробелов в месяц.

Заказывайте статьи у нас,если вы заинтересованы в том, чтобы ваш сайт находили и посещали тысячиклиентов.

По требованию предоставляем портфолио.