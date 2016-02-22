mari7shade

Предлагаем написание единичных текстов, серий статей,наполнение сайтов.
Мы - команда профессионалов и единомышленников.Мы сотрудничаем более полутора лет. Пишем тексты на любую тематику — как
продающие, так и информационные. В нашейкоманде:
- копирайтеры. Четыре лучших копирайтера с высшимобразованием и опытом написания статей от двух лет;
- редактор с профильным высшим образованием, опыт работы влитературном редактировании – более семи лет;
- маркетолог, трудящийся в сфере маркетинга более полуторалет.
Уникальность нашегопредложения в нашем подходе к написанию статей. Чтобы создать текст повашим требованиям, мы изучаем ваш сайт и все предоставленные материалы,
досконально разбираемся в тематике, читаем, если это необходимо, профильные
статьи на русском и английском языках. Мы определяем целевую аудиторию вашего
сайта и работаем, прежде всего, на нее. Все тексты, если обратное не входит в ваши
пожелания, пишутся «с нуля».
В нашей команде – не только филологи! Образование в областиестественных и точных наук позволяет создавать тексты с включением
профессиональной терминологии (и объяснять ее доступным любому языком). Мы
всегда понимаем, о чем и для кого пишем, исходя из этого подбираем лексику и
стиль.
Если вы заказываете продающуюстатью, наш маркетолог следит за ее качеством.
Для текстов на главную, разделы, карточки товара,информационных статей у нас разработаны стандарты качества, которым мы
неукоснительно следуем.
Мы умеем:
- проводить аудитсайта с указанием на недостатки и достоинства с точки зрения SEO и здравогосмысла;
- подбиратьключевые слова с учетом частотности и конкурентности запросов;
- писать SEO-оптимизированныестатьи таким образом, что ключевые слова не раздражают читателя;
- учитывать все ваши пожелания – нами разработан бриф, призаполнении которого вы гарантировано получите качественные статьи.
Все тексты после написания обязательно вычитываютсяредактором. Грамотный русский язык, правильно расставленные знаки препинания,
малое количество повторов, речевых клише и штампов – в приоритете.
Мы не боимся сложных заданий. Нам нравится думать,разбираться в проблеме и вникать в тонкости предложенной тематики.
Мы уже написалитексты для сайтов строительных корпораций, ювелирных заводов, мебельныхфабрик, новостных порталов, арт-групп, высокотехнологичных производств. Всего более 350 заказчиков, от 600 тысяч знаков без пробелов в месяц.
Заказывайте статьи у нас,если вы заинтересованы в том, чтобы ваш сайт находили и посещали тысячиклиентов.
По требованию предоставляем портфолио.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!