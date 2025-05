maria_galajyan

Hello my name is Maria. I am studying at the university Jean-Moulin III in Lyon, France. I am studying as a marketer I know 6 languages.

Здравствуйте, меня зовут Мария. Я учусь в университете Jean-Moulin III в Лионе, Франция. Я учусь на маркетолога, знаю 6 языков. Свободно владею английским, потому что изучалa этот язык с детства. Я говорю на русском с раннего детства, долгое время жила в России. Сейчас я изучаю французский, я знаю этот мелодичный язык на уровне B1, а также изучаю немецкий и испанский в университете. И, конечно же, армянский, мой родной язык.

Hello, my name is Maria. I am studying at the university Jean-Moulin III in Lyon, France.

I am studying as a marketer I know 6 languages. I know English in fluent level

because I was studying this language since childhood. I speak Russian since

early childhood; I lived in Russia for a long time. Now I am studying French, I

know this melodic language in B1 level and also I am studying German and Spanish

at university. And of course I know Armenian, my mother language.