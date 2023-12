maria_kratenko

Translator / Сopywriter

Здравствуйте, меня зовут Мария! По образованию я переводчик (английский, испанский, польский). Написание текстов (копирайтинг) является частью моей жизни. Специалист по транскрибации аудио/видео в текст. Если окажусь исполнителем вашего заказа, то к окончанию его выполнения вы получите готовый читабельный текст, написанный с учетом ваших требований, норм русского языка и разбитый на смысловые абзацы. Я люблю свое дело и умею его делать, поэтому если Вам нужны услуги транскрибатора, а также переводчика, я всегда рада помочь.

Что я могу сделать для вас:

Генерировать контент любой сложности (информационные, рекламные, обзорные статьи, описания товаров, услуг и др.);

«Вдохнуть жизнь» в уже существующий текст, то есть делать качественный рерайт с полной передачей смысла исходника и высокой уникальностью;

Корректировка текста, исправление грамматических и орфографических ошибок;

Создавать авторские материалы, такие как: продающие статьи, пресс-релизы, коммерческие предложения, тексты для e-mail рассылок, статьи о компании;

Создать и разместить отзывы о Вашей компании на любых интернет-площадках: яндекс-маркет, booking.com, tophotels.ru, otzovik.com и многих других.

Сотрудничая со мной, вы получаете:

Качественную работу, выполненную точно в оговоренные сроки!

Когда я называю качество своим преимуществом, я имею в виду не только отсутствие ошибок. Грамотность, хороший слог и структура текста - вот результаты моей работы над материалом. С вашей стороны ожидаю информативное ТЗ (или исходные данные для совместного составления ТЗ), и ответы на вопросы, которые могут возникнуть в процессе выполнения.

Способы оплаты:

Платежными картами систем Visa, MasterCard.

Через онлайн-банкинг Приват24.

Обращайтесь!

E-mail: [email protected]

Для быстрой связи: +380674644774 (Viber, WhatsApp, Telegram)

I am easy to learn and I am ready to learn. I am determined and thrive on challenges and ambitious goals. My greatest strength is the ability to combine my analytical skills with interpersonal skills. I have the confidence to make decisions and act on them. I would deeply appreciate your decision of taking my candidature under consideration !

Education:

Alfred Nobel University. Ukraine, Dnipro. Bachelor's degree

Department of English Philology and Translation (English, Spanish, Polish)

Краткая информация обо мне для любителей английского :)