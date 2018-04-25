Если мир хочет тебя раздавить, принимай это как комплимент!
Пишу любые тексты, слоганы, стихи на любую тему в короткие сроки и в нескольких вариантах. Идеи их размещения, если они рекламные или простые.
О себе:Выигрывал конкурсы на замещение вакантной должности на радио и телевидении... вплоть до выхода рекламных роликов с моими текстами и идеями. Что было неожиданностью для организаторов конкурса. Всё равно на эти места взяли своих.
Работал в "ЗАО Научная книга". Писал книги на популярные темы.
Работал арт-директором в молодежном журнале " Аудитория".
До сих пор наверное состою в поэтическом клубе "Диалог".
В данный момент - "свободный художник". Просто мне нравится заниматься всем вышеперечисленным.
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