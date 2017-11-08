Интересны традиционная и народная медицина, ветеринария, растения, животные, дом, быт, "компьютерные" темы, создание и продвижение сайтов. Беру и другие темы. Близок эпистолярный стиль, публицистика, ведение дискуссий, психология. Умею корректно убеждать, аргументируя. В копирайтинге часто имею дело с медицинской тематикой. Упор на качество, за "валом" не гонюсь. Предпочитаю творческую работу, рерайт - не моё. Уважаю партнёрский стиль отношений, ценю корректность и порядочность. С удовольствием сотрудничаю с готовыми к продуктивному диалогу людьми. Творческий псевдоним в рунете - Татьяна Алеks.