marina_gusarova

Редактура и корректура текстов, набор с любого носителя, транскрибация.
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Качественно и профессионально в кратчайшие сроки сделаю:
· вычитку, корректуру и редактирование текста любой сложности;
· исправлю орфографию, пунктуацию, грамматику;
· изменю внешний вид вашего текста (размер шрифта, отступ,колонтитулы, выделю нужные части текста, нумерацию, различные маркеры, многоуровневый список);
· набор текста с любого носителя, оформление, форматирование и перевод из PDF и других графических форматов в WORD;
· транскрибация с аудио и видео файлов.
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