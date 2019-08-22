marina_gusarova

Редактура и корректура текстов, набор с любого носителя, транскрибация.

Уважаемые Заказчики!

Качественно и профессионально в кратчайшие сроки сделаю:

· вычитку, корректуру и редактирование текста любой сложности;

· исправлю орфографию, пунктуацию, грамматику;

· изменю внешний вид вашего текста (размер шрифта, отступ,колонтитулы, выделю нужные части текста, нумерацию, различные маркеры, многоуровневый список);

· набор текста с любого носителя, оформление, форматирование и перевод из PDF и других графических форматов в WORD;

· транскрибация с аудио и видео файлов.

Почта:

[email protected]

Telegram, Viber, WhatsApp:

+380980040357