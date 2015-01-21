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Марина Русу
marinush1st
marinush1st
41 год
10 лет на
фриланс
-бирже
Была
10 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Михаил
Mihail1802
42 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
63 отзыва
$4
10 баллов
10 лет назад
Требуется перевод текстов сайта с русского на английский язык
MODX
Отличный исполнитель! Все сделано качественно!
Отличный заказчик! Хорошо поставлена задача. Всегда на связи для уточнения нюансов. Довольна сотрудничеством! Рекомендую!
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Отзывы заказчиков
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