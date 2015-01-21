marinush1st

Марина Русу marinush1st

 
41 год
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

Mihail1802
Михаил 
42 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$4
10 баллов
10 лет назад
Требуется перевод текстов сайта с русского на английский язык
MODX
Отличный исполнитель! Все сделано качественно!
Отличный заказчик! Хорошо поставлена задача. Всегда на связи для уточнения нюансов. Довольна сотрудничеством! Рекомендую!
Ответный отзыв