marishkaKr

Марина marishkaKr

 
30 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Переводы.Статьи.Тексты

﻿Образование-Высшее,психолого-педагогическое.Курсы пользователя ПК.

Профессиональные навыки: 

-опытный пользователь ПК: MS Word, MS Excel;

-знание 1С;

-высокая скорость печати;

-навыки общения с клиентами;

-навыки оперативного поиска информации в сети Интернет.

 Личные качества: исполнительность, стремление к профессиональному развитию, ответственность, пунктуальность, уравновешенность, усидчивость, внимательность, организованность, доброжелательность, коммуникабельность.

Высокий уровень знания английского языка.

E-mail:[email protected]