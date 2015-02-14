marishkaKr

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Образование-Высшее,психолого-педагогическое.Курсы пользователя ПК.
Профессиональные навыки:
-опытный пользователь ПК: MS Word, MS Excel;
-знание 1С;
-высокая скорость печати;
-навыки общения с клиентами;
-навыки оперативного поиска информации в сети Интернет.
Личные качества: исполнительность, стремление к профессиональному развитию, ответственность, пунктуальность, уравновешенность, усидчивость, внимательность, организованность, доброжелательность, коммуникабельность.
Высокий уровень знания английского языка.
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