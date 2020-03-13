SMM-специалист
Работаю в рекламном агентстве TiAR.
Компания оказывает услуги:
✏ • Создание сайтов под ключ
✏ • Продвижение сайтов SEO, SMO
✏ • Разработка Landing Page (Посадочная страница с высокой конверсией)
✏ • Продвижение социальных сетей SMM (VK, Inst, FB, You Tube, Ok)
✏ • Айдентика (логотипы), фирменный стиль, web дизайн, дизайн
✏ • Печатная продукция, типография, доставка
✏ • Наружная реклама (помощь и консультация в проекте)
✏ • Разработка промо роликов
✏ • BTL реклама (проведение Промо мероприятий)
✏ • Бизнес планирование, анализ
Личный опыт: копирайтинг, постинг, настройка таргетированной рекламы.
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