markho

Мария markho

 
27 летРоссия/Ижевск
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
SMM-специалист

Работаю в рекламном агентстве TiAR.

Компания оказывает услуги: 

✏ • Создание сайтов под ключ 

✏ • Продвижение сайтов SEO, SMO 

✏ • Разработка Landing Page (Посадочная страница с высокой конверсией)

✏ • Продвижение социальных сетей SMM (VK, Inst, FB, You Tube, Ok) 

✏ • Айдентика (логотипы), фирменный стиль, web дизайн, дизайн 

✏ • Печатная продукция, типография, доставка 

✏ • Наружная реклама (помощь и консультация в проекте) 

✏ • Разработка промо роликов 

✏ • BTL реклама (проведение Промо мероприятий)

✏ • Бизнес планирование, анализ

Личный опыт: копирайтинг, постинг, настройка таргетированной рекламы.