О себе

Мартьянов Денис Васильевич, 23 года, холост. Проживаю в ст. Северской (Краснодарский край).

Телефон: +7 (918) 388 90 64 (сот)

ICQ Uin: 85428376

E-mail: [email protected], [email protected]

Образование

Многократный участник командных олимпиад по программированию (Таганрог-2005, Саратов-2005 (ACM), Таганрог-2006, Новочеркасск-2006).

29 апреля 2006 моя команда заняла 3-е место на региональной олимпиаде по программированию (Новочеркасск).

В 2006 году заканчиваю Академию маркетинга и социально-информационных технологий (ИМСИТ). Тема дипломного проекта: “Комплексная автоматизация крупного онкологического учреждения”.

Знания и умения

Руководство группой разработки ПО. Опыт собеседования, приема на работу, обучения сотрудников.

Delphi (4 - 2006): участие в нескольких мелких и средних проектах, хорошее знание языка и VCL, разработано собственное ядро для унификации работы с различными базами данных.

Java, C++, Eiffel: общее знакомство с языками, свободное чтение кода.

CASE: ErWin, ERStudio, Sybase PowerDesigner.

Системы контроля версий: Borland StarTeam, TeamCoherence.

Дополнительное ПО: Borland CaliberRM, AutomatedQA AQTime, AutomatedQA AQDevTeam, AutomatedQA TestComplete.

СУБД: MySQL 3.x - 5.x, Interbase 6.x (Firebird 1.x), Sybase SQL Anywhere 9.x, dBase, Paradox, Microsoft SQL Server.

Опыт импорта, экспорта и конвертации данных, начальная загрузка данных.

Опыт работы с Microsoft Office (программная подготовка документов Word, Excel, PowerPoint).

Опыт написания ТЗ, спецификаций и документации.