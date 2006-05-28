О себе
Мартьянов Денис Васильевич, 23 года, холост. Проживаю в ст. Северской (Краснодарский край).
Телефон: +7 (918) 388 90 64 (сот)
ICQ Uin: 85428376
E-mail: [email protected], [email protected]
Образование
Многократный участник командных олимпиад по программированию (Таганрог-2005, Саратов-2005 (ACM), Таганрог-2006, Новочеркасск-2006).
29 апреля 2006 моя команда заняла 3-е место на региональной олимпиаде по программированию (Новочеркасск).
В 2006 году заканчиваю Академию маркетинга и социально-информационных технологий (ИМСИТ). Тема дипломного проекта: “Комплексная автоматизация крупного онкологического учреждения”.
Знания и умения
Руководство группой разработки ПО. Опыт собеседования, приема на работу, обучения сотрудников.
Delphi (4 - 2006): участие в нескольких мелких и средних проектах, хорошее знание языка и VCL, разработано собственное ядро для унификации работы с различными базами данных.
Java, C++, Eiffel: общее знакомство с языками, свободное чтение кода.
CASE: ErWin, ERStudio, Sybase PowerDesigner.
Системы контроля версий: Borland StarTeam, TeamCoherence.
Дополнительное ПО: Borland CaliberRM, AutomatedQA AQTime, AutomatedQA AQDevTeam, AutomatedQA TestComplete.
СУБД: MySQL 3.x - 5.x, Interbase 6.x (Firebird 1.x), Sybase SQL Anywhere 9.x, dBase, Paradox, Microsoft SQL Server.
Опыт импорта, экспорта и конвертации данных, начальная загрузка данных.
Опыт работы с Microsoft Office (программная подготовка документов Word, Excel, PowerPoint).
Опыт написания ТЗ, спецификаций и документации.