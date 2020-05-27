marusia393

Мария Задвинская marusia393

 
22 годаРоссия/Санкт-Петербург
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Графический дизайн

Обучаюсь в Санкт-Петербургском колледже информационных технологий. Готова создать макет сайта в Figma на любую тему(есть возможность разработать только определенную часть, к примеру: LandingPage или подвал). Работаю в Adobe Fotoshop 6s, обработка фотографий на заказ. Могу сделать презентацию Power Point любого уровня сложности за короткий срок.  Возможен дизайн иконок. 

Figma