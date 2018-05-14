marussiamd

Закончила университет 4 года назад по профилю "связи с общественностью".

Постоянно тренирую навык написания текстов: пишу роман, изучаю книги по писательскому мастерству, в мае 2018 закончила курс по копирайтингу и решила попробовать свои силы на бирже.

Интересны и близки темы психологии, саморазвития, эзотерики, творчества, косметики и макияжа (закончила базовый курс по визажу).

Изучаю английский язык, люблю смотреть сериалы и фильмы, читать книги в оригинале.

Ответственно подхожу к выполнению заданий, усидчива и очень придирчиво ищу дополнительную информацию по узким темам, поскольку не люблю писать о том, в чем не разбираюсь.