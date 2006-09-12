На данный момент работаю преподавателем в Черниговском государственном педагогическом университете имени Т.Г. Шевченко на кафедре астрономии и теоретической физики.

В 2005 году закончил аспирантуру при Астрономической Обсерватории киевского национального университета имени Тараса Шевченко (специальность астрофизика и радиоастрономия), заканчиваю кандидатскую диссертацию. Хорошо владею английской терминологией в физике, математике, астрономии, информационных технологиях.

В течение года работал переводчиком (английский язык) в Украинском Физическом Журнале. Принимал участие во многих международных конференциях, основным языком общения которых был английский.

Хорошо владею ПК. В частности, обладаю знаниями ОС Windows на уровне продвинутого пользователя и ОС UNIX на уровне администратора. Около года работал преподавателем на курсах по администированию ОС UNIX в Центре Последипломного Образования ОАО "Укртелеком".

В переводческой деятельности есть опыт работы с TRADOS 6.5 Freelance, TRADOS MultiTerm 5, Wordfast 5.25, Transit, OmegaT 1.6