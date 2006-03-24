Кравчук Марина Витальевна
27 лет
e-mail: [email protected]
ICQ: 198-757-183 (marvit)
мобильный телефон: 8 097 979 18 30
Переводчик (удаленная работа)
Образование: 1995-2000 – Прикарпатский национальный университет им. В. Стефаника, факультет романо-германской филологии (специальность – английский язык и литература), г. Ивано-Франковск.
Опыт работы: 2000 – 2004 – ассистент кафедры английской филологии, преподаватель английского языка и литературы, Прикарпатский национальный университет им. В. Стефаника, факультет романо-германской филологии;
2004 – 2006 – менеджер/переводчик в юридической и торговой компании г. Киева;
2005-2006 – удаленное сотрудничество с 4 бюро переводов г. Киева.
Желаемая работа: Удаленные письменные переводы англ-русс-укр и наоборот.
Опыт переводов – 5 лет.
Предпочтительная тематика:
- юридическая
- бизнес (торговля)
- общая
- художественная
- техника (нефтепроводы, металлы, сантехника)
Дома есть компьютер, с постоянный доступом в Интернет.
Желаемая оплата: От 15 до 25 грн. За 1 800 знаков без пробелов.