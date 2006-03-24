Кравчук Марина Витальевна

27 лет

e-mail: [email protected]

[email protected]

[email protected]

ICQ: 198-757-183 (marvit)

мобильный телефон: 8 097 979 18 30

Переводчик (удаленная работа)

Образование: 1995-2000 – Прикарпатский национальный университет им. В. Стефаника, факультет романо-германской филологии (специальность – английский язык и литература), г. Ивано-Франковск.

Опыт работы: 2000 – 2004 – ассистент кафедры английской филологии, преподаватель английского языка и литературы, Прикарпатский национальный университет им. В. Стефаника, факультет романо-германской филологии;

2004 – 2006 – менеджер/переводчик в юридической и торговой компании г. Киева;

2005-2006 – удаленное сотрудничество с 4 бюро переводов г. Киева.

Желаемая работа: Удаленные письменные переводы англ-русс-укр и наоборот.

Опыт переводов – 5 лет.

Предпочтительная тематика:

- юридическая

- бизнес (торговля)

- общая

- художественная

- техника (нефтепроводы, металлы, сантехника)

Дома есть компьютер, с постоянный доступом в Интернет.

Желаемая оплата: От 15 до 25 грн. За 1 800 знаков без пробелов.