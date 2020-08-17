Привет! Меня зовут Маша, мне 19, и я работаю копирайтером уже около года. Еще со школьной парты любила и умела писать различные тексты, сочинения, эссе, мои работы всегда хвалили, и, думаю, именно это и привило мне любовь к своей нынешней профессии.

Я всегда вкладываю душу в работу, работаю ради вашего удовлетворения, а не собственной выгоды, всегда на связи, легко иду на контакт, готова обсудить все детали и условия работы, а также учесть все ваши пожелания!

Творческий подход, ответственность и немного харизмы - это все про меня. Давай скорее знакомиться и решать твою проблему вместе!