SMM для вашего бизнеса

Предлагаю Вам сотрудничество с профессиональным SMM-специалистом.

Имею опыт работы в SMM-студии более 2-х лет.

Предлагаю полный комплекс SMM-услуг:

Разработка SMM-стратегии

Оформление сообществ или аккаунтов (аватарка, меню, баннеры для постов)

Ведение и поддержка сообществ (составление контент-плана, публикация постов, администрирование сообществ, общение с клиентами через личные сообщения и комментарии)

Привлечение целевой аудитории в сообщества (новые подписчики и участники сообществ с приглашений)

Организация публикаций в других сообществах

Продвижение групп и пабликов в поиске Вконтакте

Настройка и ведение кампаний таргетированной рекламы с использованием ретаргетинга

Прямой целевой трафик на Ваш сайт с соц сетей

Управление репутацией вашего бизнеса

Другие различные, в том числе нестандартные задачи связанные с соц сетями

Работаю с соцсетями: Вконтакте, Facebook, Одноклассники, Twitter, Instagram, YouTube, Google+ и другие.

Преимущества работы со мной:

Оказываю полный комплекс SMM-услуг

Только белые и легальные методы

Рациональное использование рекламного бюджета при ведении рекламных кампаний

Работа на совесть и на результат

Напишите мне в личные сообщения или в скайп, чтобы приступить к сотрудничеству.

Подробнее о моих работах https://vk.com/target_biz