mary_lika

Мария mary_lika

 
33 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
SMM для вашего бизнеса

Предлагаю Вам сотрудничество с профессиональным SMM-специалистом.

Имею опыт работы в SMM-студии более 2-х лет.

Предлагаю полный комплекс SMM-услуг:

  • Разработка SMM-стратегии
  • Оформление сообществ или аккаунтов (аватарка, меню, баннеры для постов)
  • Ведение и поддержка сообществ (составление контент-плана, публикация постов, администрирование сообществ, общение с клиентами через личные сообщения и комментарии)
  • Привлечение целевой аудитории в сообщества (новые подписчики и участники сообществ с приглашений)
  • Организация публикаций в других сообществах
  • Продвижение групп и пабликов в поиске Вконтакте
  • Настройка и ведение кампаний таргетированной рекламы с использованием ретаргетинга
  • Прямой целевой трафик на Ваш сайт с соц сетей
  • Управление репутацией вашего бизнеса
  • Другие различные, в том числе нестандартные задачи связанные с соц сетями
Работаю с соцсетями: Вконтакте, Facebook, Одноклассники, Twitter, Instagram, YouTube,  Google+ и другие. 

Преимущества работы со мной:

  • Оказываю полный комплекс SMM-услуг
  • Только белые и легальные методы
  • Рациональное использование рекламного бюджета при ведении рекламных кампаний
  • Работа на совесть и на результат
Напишите мне в личные сообщения или в скайп target_biz, чтобы приступить к сотрудничеству.

Подробнее о моих работах https://vk.com/target_biz