SMM для вашего бизнеса
Предлагаю Вам сотрудничество с профессиональным SMM-специалистом.
Имею опыт работы в SMM-студии более 2-х лет.
Предлагаю полный комплекс SMM-услуг:
- Разработка SMM-стратегии
- Оформление сообществ или аккаунтов (аватарка, меню, баннеры для постов)
- Ведение и поддержка сообществ (составление контент-плана, публикация постов, администрирование сообществ, общение с клиентами через личные сообщения и комментарии)
- Привлечение целевой аудитории в сообщества (новые подписчики и участники сообществ с приглашений)
- Организация публикаций в других сообществах
- Продвижение групп и пабликов в поиске Вконтакте
- Настройка и ведение кампаний таргетированной рекламы с использованием ретаргетинга
- Прямой целевой трафик на Ваш сайт с соц сетей
- Управление репутацией вашего бизнеса
- Другие различные, в том числе нестандартные задачи связанные с соц сетями
Преимущества работы со мной:
- Оказываю полный комплекс SMM-услуг
- Только белые и легальные методы
- Рациональное использование рекламного бюджета при ведении рекламных кампаний
- Работа на совесть и на результат
Подробнее о моих работах https://vk.com/target_biz
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