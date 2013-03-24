Копирайтинг и рерайтинг очень высокого качества и уникальности

Писать я любила всегда! Еще в школе писала всем сочинения за шоколадку, занимала призовые места на олимпиадах по украинскому языку и литературе, в 8 классе начала писать стихи (один мой стих напечатали в книге). Короче говоря, писать - это мое призвание.

Имею юридическое образование, красный диплом. Работала промоутером, где и научилась продавать, а в последующем закрепила свое умение будучи дистрибютором крупной фирмы.

Если вам нужны продающие тексты с высокой степенью грамотности, хороший рерайт - обращайтесь ко мне. Сделаю все быстро, качественно и недорого.