Дизайн интерьеров

Образование/квалификация: 2003-2009 Харьковский Государственный Технический

Университет Строительства и Архитектуры, архитектурный факультет, специализация- дизайн архитектурной среды

Дополнительно: Владение ПК - свободно владею программами: 3D Max, AutoCAD, ArchiCAD, Artlantis, Adobe Photoshop, Corel Draw.

Ответственно отношусь к выполнению поставленных задач, целеустремленная, энергичная, трудолюбивая.Преимущества,которые вы получите,сотрудничая со мной:

1)Разрабатываю проект согласно вашим пожеланиям,но применяя 5 летний опыт дизайнера интерьеров с высшим профильным образованием

2)Вношу необходимое кол-во поправок во время разработки проекта

3)Подберу реальные материалы и предметы интерьера в интернет-магазинах,соответсвующих 3-д визуализации

4)Всегда соблюдаю оговоренные сроки сдачи проекта

5)Нахожусь на связи,24ч в сутки