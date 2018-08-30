Образование/квалификация: 2003-2009 Харьковский Государственный Технический
Университет Строительства и Архитектуры, архитектурный факультет, специализация- дизайн архитектурной среды
Дополнительно: Владение ПК - свободно владею программами: 3D Max, AutoCAD, ArchiCAD, Artlantis, Adobe Photoshop, Corel Draw.
Ответственно отношусь к выполнению поставленных задач, целеустремленная, энергичная, трудолюбивая.Преимущества,которые вы получите,сотрудничая со мной:
1)Разрабатываю проект согласно вашим пожеланиям,но применяя 5 летний опыт дизайнера интерьеров с высшим профильным образованием
2)Вношу необходимое кол-во поправок во время разработки проекта
3)Подберу реальные материалы и предметы интерьера в интернет-магазинах,соответсвующих 3-д визуализации
4)Всегда соблюдаю оговоренные сроки сдачи проекта
5)Нахожусь на связи,24ч в сутки
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